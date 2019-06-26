«Хто ці люди?»: сьогодні Кабмін розгляне кандидатів від Зеленського на посади глав ОДА

Водночас з’ясувалося, що віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко «Гуглом» користуватися не вміє.

Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко повідомив у Facebook, що «сьогодні на засідання Уряду від Адміністрації Президента будуть внесені наступні кандидатури на посади глав ОДА».

Розенко виклав список кандидатів

і звернувся до читачів його сторінки з питаннями:

«Хто ці люди? Звідки? Яким чином стали кандидатами на зазначені посади?

Які підводні камені їх призначень? Ризики? Бекграунд цих кандидатів?

Поширюємо, ділимося інформацією».