В ЦВК назвали загальну кількість зареєстрованих кандидатів: майже 6 тисяч

Центральна виборча комісія загалом зареєструвала 5 845 кандидатів в народні депутати на позачергових виборах до Верховної Ради.

Про це заявила голова ЦВК Тетяна Сліпачук під час брифінгу щодо результатів реєстрації кандидатів у депутати на позачергових парламентських виборах, передає кореспондент РБК-Україна.

«Загальна кількість кандидатів, які беруть участь у балотуванні на сьогодні це 5 тисяч 845 осіб. Виборчі списки політичних партій: 2 674 особи. Кількість кандидатів в депутати в одномандатних виборчих округах, які вже беруть участь у балотуванні в нинішній кампаній становить 3 тисячі 171 особа», - зазначила Сліпачук.

За її словами, остаточні цифри ще можуть змінитись в разі оскарження рішень Центрвиборчкому.