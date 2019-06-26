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У колишнього радника Порошенка, кандидата у депутати Бірюкова обшуки

Про це повідомляє партія «Європейська Солідарність».


У заяві говориться:

«Обшуки у кандидата в народні депутати від «Європейської Солідарності», відомого волонтера і громадського діяча Юрія Бірюкова, які розпочалися сьогодні за відверто невмотивованим рішенням суду, партія «Європейська Солідарність» вважає цинічним політичним тиском і неприховуваним переслідуванням з політичних мотивів.

За останній місяць реваншисти за мовчазної згоди нової влади стрімкими темпами намагаються відвоювати втрачені позиції. Через суди масово скасовуються попередні рішення команди Петра Порошенка. А слідчі органи у найкритичніший політичний момент, у розпал передвиборчої кампанії, через надумані підстави атакують саме тих, хто найбільше зробив для армії, хто допоміг зупинити орду Путіна у 2014 році.

Юрій Бірюков – один із перших волонтерів, який з перших днів російської агресії допомагав Збройним силам України. Його організація «Крила Фенікса» врятували життя сотням українських військових, забезпечуючи їх бронежилетами та касками.

Він ніколи не був матеріально-відповідальним посадовцем, але його дії зупинили корупційні схеми і суттєво покращили забезпечення армії, що стала на захист країни. І зараз Юрія Бірюкова намагаються безпідставно звинуватити у зворотному.

Ті, хто були учасниками тих подій, а не ховалися в тилу, знають, що саме волонтери забезпечували захистом добровольців і Збройні Сили України. Бо армія на той час була практично знищена посадовцями Віктора Януковича, які зараз переховуються у Москві.

«Європейська Солідарність» розцінює обшуки у Юрія Бірюкова як частину реваншу, як спробу розправи над тими, хто в перших рядах допомагав Збройним силам України протистояти путінській агресії.

І хто може гарантувати, що після того, як розправляться з волонтерами, не почнуть судити тих, хто зі зброєю захищав Україну від путінської Росії?

Тому ми категорично заявляємо, що не допустимо ревізії здобутків Революції Гідності і не дозволимо розвернути країну до минулого!

Реванш не пройде!»


"ОБКОМ"

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26 Июня 2019 12:54

 

 

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