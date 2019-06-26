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Зеленський змінив тимчасового голову Сумської обладміністрації на іншу тимчасову голову
Зеленський звільнив Вадима Акпєрова з посади тимчасово виконувача обов’язки голови Сумської обласної державної адміністрації і призначив тимчасовою головою ОДА Ірину Купрейчик.
Відповідні укази №№455/2019 і 456/2019 від 26 червня оприлюднено на офіційному сайті Зеленського.
Купрейчик із 2015 року є заступником голови Сумської обладміністрації, в 2012-2014 роках була народним депутатом фракції «Батьківщина».
Акпєрова було призначено тимчасово виконувачем обов'язки голови Сумської обладміністрації 11 червня. Того самого дня з посади голови обладміністрації було звільнено Миколу Клочка.
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