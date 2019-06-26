Кабмін погодив усі кандидатури глав ОДА

Кабінет міністрів України погодив усі кандидатури Зеленського на голів 8 обласних державних адміністрацій.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко у Facebook.

Таким чином, на розгляд глави держави уряд направив усі внесені кандидатури.

«Уряд вирішив направити на розгляд президента всі внесені кандидатури глав ОДА... По кожному кандидату була різна кількість голосів за/проти», - зазначив віце-прем'єр.

Представник Зеленського у Кабміні Андрій Герус також повідомив журналістам, що були підтримані всі вісім кандидатур.

«Усі 8 питань були підтримані. Голосували неодноголосно. Деякі сьогоднішні кандидати в депутати, які одночасно є міністрами, голосували проти всіх подань, не дивлячись на тих, хто подається», - сказав він.

Герус зазначив, що наступні кандидатури на глав ОДА Зеленський внесе на погодження уже наступному Кабміну.

ДИВ. ТАКОЖ: «Хто ці люди?»: сьогодні Кабмін розгляне кандидатів від Зеленського на посади глав ОДА