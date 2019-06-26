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ЦВК визначила порядок розташування партій в бюлетенях. Поки – без партії Саакашвілі

У Центрвиборчкомі відбулось жеребкування щодо номерів політичних партій, під якими вони будуть у виборчих бюлетенях. Участь у жеребкуванні взяла 21 партія. Доля партії «Рух нових сил» Саакашвілі вирішиться у судах.


Як передає УНН, партії у бюлетенях розташувалися наступним чином:

1. «Опозиційний блок»

2. «Сила і честь»

3. Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»

4. «Патріот»

5. «Сила людей»

6. «Опозиційна платформа «За життя»

7. «Партія зелених України»

8. «Всеукраїнське об'єднання «Факел»

9. Об'єднання «Самопоміч»

10. «Європейська Солідарність»

11. «Українська стратегія Гройсмана»

12. «Громадянська позиція»

13. «Соціальна справедливість»

14. «Слуга народу»

15. «Сила права»

16. «Радикальна партія Ляшка»

17. «Партія Шарія»

18. «Голос»

19. «Політична партія «Незалежність»

20. «Аграрна партія України»

21. Всеукраїнське об'єднання «Свобода».


"ОБКОМ"

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26 Июня 2019 16:09

 

 

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