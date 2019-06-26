Верховний суд визнав: ЦВК законно відмовила Онищенку в реєстрації

Верховний суд України розглянув в апеляційному порядку справу за позовом представника нардепа Олександра Онищенка до Центральної виборчої комісії.

Про це повідомляє сайт Верховного суду:

«Верховний Суд визнав правомірною відмову ЦВК у реєстрації кандидата в народні депутати Олександра Онищенка

Ценз осілості в національному виборчому законодавстві виражається у вимозі до кандидата в народні депутати проживати на території України протягом останніх п’яти років. Особа вважається такою, що проживає на території України, якщо її разовий виїзд за кордон у приватних справах не перевищував 90 днів, а в сумі за рік – 180 днів.

Про це зазначив Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду, розглянувши в апеляційному порядку справу за позовом представника Олександра Онищенка до Центральної виборчої комісії. Позивач просив скасувати постанову ЦВК, якою йому відмовлено в реєстрації кандидатом у народні депутати України на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, зобов'язати ЦВК зареєструвати його кандидатом у депутати.

ЦВК мотивувала відмову в реєстрації, зокрема, тим, що позивач не дотримав вимог Конституції України щодо проживання в Україні протягом останніх п’яти років на день проведення позачергових виборів народних депутатів.

Своє тимчасове перебування за межами України позивач пояснив участю у міжнародних спортивних змаганнях з кінного спорту в статусі вершника, під час яких він представляв Україну, на підтвердження чого надав лист Громадської організації «Всеукраїнська федерація кінного спорту України».

Суд першої інстанції задовольнив позов. Верховний Суд скасував це рішення, зазначивши, що пасивне виборче право у виборах народних депутатів України не є абсолютним та реалізується за умови дотримання виборчих цензів, зокрема вікового, громадянства та осілості. Ценз осілості спрямований на те, щоб депутатами Верховної Ради України обиралися особи, які достатньо глибоко знають і розуміють економічні, політичні, соціальні й інші проблеми державного та суспільного розвитку України і відповідно до цього можуть більш компетентно виконувати свої обов’язки.

Оцінюючи причини відсутності позивача за межами території України, Суд з’ясував, що в листі ГО «Всеукраїнська федерація кінного спорту України» немає відомостей про найменування змагань, місця і дати їх проведення, статусу позивача в цих змаганнях і підстави, на якій позивач брав у них участь.

Суд дійшов висновку, що доводи позивача про порушення відповідачем вимог Закону України «Про вибори народних депутатів України» під час вирішення питання про реєстрацію кандидата в народні депутати Олександра Онищенка не були підтверджені, а тому Суд констатував відсутність підстав для задоволення позовних вимог.

З повним текстом Постанови Верховного Суду від 25 червня 2019 року у справі №855/152/19 (адміністративне провадження №А/9901/113/19) можна буде ознайомитися у Єдиному державному реєстрі судових рішень».