ДБР сьогодні проводить близько 40 обшуків у справі про закупівлі для ЗСУ

Співробітники Держбюро розслідувань (ДБР) і Генпрокуратури України проводять у середу близько 40 обшуків за місцями проживання деяких посадових осіб Міноборони, працівників комерційних структур і в офісних приміщеннях у рамках розслідування кримінального провадження про закупівлю для потреб Збройних сил України майна за завищеними цінами, заявляє директор ДБР Роман Труба.

«ДБР разом із Департаментом захисту економіки та Генпрокуратури за місцем проживання посадових осіб Міноборони, комерційних структур, в офісних приміщеннях у рамках кримінального провадження за фактами закупівель майна за завищеними цінами для Збройних сил», - заявив він на брифінгу в середу в Києві.