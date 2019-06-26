Обвинуваченому у штурмі Євромайдану екс-главі СБУ Києва дозволили вийти з СІЗО

Суд відпустив під цілодобовий домашній арешт обвинуваченого у справі штурму Майдану екс-начальника управління СБУ в Києві Олександра Щеголєва.

Про це повідомляє Insider.

Зазначається, що на Щеголєва поклали обов'язок носити електронний браслет.

За словами судді, ухвала суду апеляційному оскарженню не підлягає.

Повідомляється, що на початку засідання захисники просили змінити Щеголєву запобіжний захід на будь-який не пов'язаний із триманням під вартою.

У виданні додали, що адвокат Валентин Рибін заявив, що ніяких ризиків не існує. При цьому він посилався на два нещодавніх рішення Конституційного суду, зокрема про можливість обвинуваченим оскаржувати кожний запобіжний захід.

Зазначається, що прокурор Олександр Супрун наголосив, що інформація про необгрунтованість ризиків не надана.

За словами прокурора обвинувачений екс-посадовець СБУ вже у середу вийде із СІЗО, але на нього будуть покладені усі передбачені нормами обов'язки, включаючи носіння електронного браслета.

Прокурор наголосив, що попри інформацію про загиблих, керівники штабів, в тому числі Щеголєв, не зупинили штурму.

Незважаючи на це, Шевченківський суд ухвалив задовольнити клопотання сторони захисту і змінив запобіжний захід Щеголєву на цілодобовий домашній арешт.

Нагадаємо:

Олександра Щеголєва обвинувачують в організації та здійсненні силового штурму протестувальників на Майдані шляхом проведення антитерористичної операції , у тому числі її силової фази у Будинку профспілок.

Щеголєва арештували 20 серпня 2015 року.

Він був одним із свідків у справі про держзраду президента-втікача Віктора Януковича, але відмовився від дачі свідчень у суді.