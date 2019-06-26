Директор ДБР підтвердив: обшуки у екс-радника Порошенка були - підозри немає

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба підтвердив проведення обшуків у колишнього радника екс-президента Петра Порошенка Юрія Бірюкова.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Так, Труба заявив, що обшуки в екс-радника Порошенка не пов'язані з політичним переслідуваннями. Він додав, що наразі жодної підозри Бірюкову не було висунуто.

«Наразі процесуальний документ стосовно когось не складено, підозра не висувалася. Про яке політичне переслідування можна говорити, якщо оперативні заходи проводилися впродовж року. Жодних політичних мотивів у даному кримінальному провадженні немає», - зазначив директор ДБР.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Державне бюро розслідувань провело масові обшуки за місцями проживання посадових осіб Міністерства оборони України.