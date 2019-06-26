У ПАРЄ висловили кілька побажань на адресу РФ – і затвердили повноваження російської делегації без жодних санкцій

В Парламентській асамблеї Ради Європи підтримали резолюцію про затвердження повноважень делегації Російської Федерації без запровадження жодних санкцій. Про результати відповідного голосування оголосила президент Парламентської асамблеї Ради Європи Ліліан Морі-Паск'є на засіданні літньої сесії, що відбувається 24-28 червня у Страсбурзі (Франція).

«За» відповідну резолюцію проголосували 116 парламентаріїв, «проти» - 62, 15 утрималися.

Водночас, Асамблея відмовилася підтримати поправку до резолюції щодо засудження незаконної анексії Криму Росією та про участь Росії у воєнному конфлікті на сході України.

В ПАРЄ також відмовилися застосувати низку санкційних обмежень стосовно російської делегації на період до січня 2020 року. Зокрема, пропонувалося призупинити право РФ на обрання її представників до Моніторингового комітету та бюро Асамблеї.

Крім того, Асамблея не позбавила російську делегацію права брати участь у моніторингових місіях Асамблеї зі спостереження за виборами і права представляти Асамблею в органах Ради Європи, зовнішніх інституціях та організаціях, як на інституційній, так і на нерегулярній основі.

При цьому, Асамблея висловила жаль з приводу того, що Росія призупинила взаємодію з ПАРЄ і не подавала документи на затвердження повноважень своєї делегації в 2016-2019 роках.

Також в ПАРЄ висловили незадоволення через призупинення Росією виплати членських внесків до бюджету Ради Європи.

Асамблея наголосила, що налаштована підтримувати діалог з Росією з метою досягнення стійких рішень. При цьому в тексті резолюції повернення делегації РФ у сесійну залу Асамблеї пояснюється важливістю обрання нового генерального секретаря Ради Європи та суддів Європейського суду з прав людини. У цьому зв'язку Асамблея «вирішує ратифікувати повноваження Російської Федерації».

Це рішення остаточно повертає російську делегацію в сесійну залу ПАРЄ без виконання жодних умов.

Водночас, в Асамблеї розробили ряд рекомендацій, які Росія на думку ПАРЄ має виконати. Зокрема, Асамблея закликає владу РФ «звільнити 24 українських моряків, захоплених у Керченській протоці за обвинуваченням «в незаконному перетині кордону Російської Федерації». Крім того, в ПАРЄ закликали РФ «негайно сплатити усі внески до бюджету Ради Європи». Ще Асамблея закликала РФ «беззастережно та повноцінно взаємодіяти з Спільною слідчою групою та прокуратурою Нідерландів у притягненні винних у збитті літака Малайзійських авіаліній рейсу MH17 до відповідальності».

Також в ПАРЄ закликали Росію вжити ефективних заходів з метою унеможливлення порушення прав людини лесбійок, геїв, бісексуалів, трансгендерів та інтерсексів, особливо в Чечні, та притягнути до відповідальності винних за вчинені дії у минулому.

Крім того, Росію закликали повністю взаємодіяти з міжнародною спільнотою у розслідуванні вбивства Бориса Нємцова.