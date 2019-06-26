Делегації України і ще 6 країн зробили заяву щодо майбутнього Ради Європи

Раду Європи «більше цікавить захист благополуччя агресора, ніж жертв агресії і репресії», говориться у заяві.

Перший віце-спікер Верховної Ради, член української делегації в ПАРЄ Ірина Геращенко розмістила на своїй сторінці у Facebook текст цього документа:

«Заява членів делегацій Естонії, Грузії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини і України у Парламентській Асамблеї Ради Європи

Безумовно, відновлення прав російської делегації без виконання Російською Федерацією будь-яких численних вимог Асамблеї, суперечить основним цінностям Ради Європи та її Статуту.

Цей крок посилає дуже неправильний сигнал країні, яка вдалася до збройної агресії, отруєнню осіб, недотриманню прав своїх громадян і прагненню дестабілізувати демократію в Європі, замість того, щоб сприяти її розвитку.

Сьогодні, ми, делегати наших націй не маємо жодної відповіді для наших людей, як Рада Європи захищає їх права, якщо її більше цікавить захист благополуччя агресора, ніж жертв агресії і репресії.

Майбутнє Ради Європи під загрозою в цілому, тому що вона втрачає довіру людей, на захист яких вона має стояти.

Ми повертаємося додому, щоб консультуватися з нашими Парламентами і Урядами про спільні дій Асамблеї на наступних сесіях.

Ми бажаємо удачі новообраному Генеральному Секретарю і сподіваємося, що вона/він знайде шлях для вирішення цієї безпрецедентної кризи довіри, яка була створена цього тижня».