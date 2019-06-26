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В РФ вважають рішення ПАРЄ першим кроком до визнання Криму російським

Глава комітету Держдуми РФ з міжнародних справ і претендент на пост віце-президента ПАРЄ Леонід Слуцький назвав відхилення Асамблеєю кримських поправок кроком до визнання Криму російським.


Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на російське державне агентство ТАСС.

«Своїм голосуванням за поправки (по Криму) до прийнятої зараз доповіді, які були обвалені кваліфікованою більшістю в дві третини голосів Парламентської асамблеї Ради Європи, по суті справи, зроблений перший знаковий крок до визнання Криму російським країнами Ради Європи. Це дуже важливо», - сказав він в ефірі каналу «Россия-1».

У середу ввечері Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила рішення про підтвердження повноважень делегації РФ без жодних обмежень, попри порушення росіянами принципів Ради Європи. Ухвалений документ визнав численні порушення принципів Ради Європи з боку російської держави та виніс 5 вимог до Росії. Проте пропозиції України розширити цей список новими порушенням в Криму та на Донбасі були відхилені.

На наступній сесії ПАРЄ можливе повторне оскарження повноважень російської делегації у разі, якщо Венеціанська комісія підтвердить, що російські депутати обрані нелегально через голоси кримчан.


"ОБКОМ"

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26 Июня 2019 21:12

 

 

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