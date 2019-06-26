Влада Станиці Луганської підтвердила, що бойовики також відвели сили

Бойовики так званої «ЛНР» також відвели свої сили біля Станиці Луганської, як про це раніше домовилися на переговорах у Мінську.

Про це в ефірі Громадського заявив голова Станично-Луганської районної держадміністрації Юрій Золкін.

«Я насправді дуже здивований, тому що ми пам’ятаємо, скільки разів були спроби розведення сил, але жодного разу окупанти не виконували тих зобов’язань по тих кроках, які вони мали зробити. Сьогодні відбулось якесь диво. Окупанти дійсно, за моєю інформацією, зробили той крок, який вони повинні були зробити», — розповів він.

Раніше в штабі операції Об’єднаних сил повідомили про завершення першого етапу відведення сил з боку українських військових.

Згідно з домовленостями, розведення сил можливе лише тоді, коли у зоні бойових дій упродовж тижня немає обстрілів. Українські військові та бойовики мають відійти від лінії зіткнення одночасно на відстань до одного кілометра. Першочергово це потрібно, аби на передовій припинилися обстріли і почалися ремонтні роботи, зокрема відновлення мосту в Станиці Луганській. Контролюють розведення сил спостерігачі ОБСЄ.

Зазначимо, на цій ділянці сили намагаються розвести з 2016 року.