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Доба ООС: чотири українських військових отримали поранення, ще трьох травмовано
Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.
У зведенні станом на 07:00 27 червня говориться:
«26 червня збройні формування Російської Федерації 39 разів порушили режим припинення вогню. З них 13 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 24 рази обстріляв позиції Об'єднаних сил:
поблизу СТАРОГНАТІВКИ – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
чотири рази район населеного пункту ШИРОКИНЕ – зі стрілецької зброї;
поряд КАМ'ЯНКИ – з мінометів калібру 120 та 82 мм;
околиці БОГДАНІВКИ – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
три рази неподалік ПАВЛОПОЛЯ – з артилерійських систем калібру 122 мм, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;
двічі район населеного пункту НОВОСЕЛІВКА ДРУГА – з міномету калібру 82 мм, озброєння БМП та великокаліберних кулеметів;
два рази поряд АВДІЇВКИ – з мінометів калібру 120 мм;
два рази неподалік ПІСОК – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
околиці КРАСНОГОРІВКИ – з автоматичних гранатометів;
двічі поряд МАР'ЇНКИ – з мінометів калібру 82 мм та автоматичних гранатометів;
неподалік ОПИТНОГО – зі 120 мм міномету;
три рази район населеного пункту ВОДЯНОГО – з гранатометів різних систем;
поблизу ТАЛАКІВКИ – станковий протитанковий гранатомет, великокаліберний кулемет та стрілецька зброя.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні 15 разів:
чотири рази район населеного пункту ЛУГАНСЬКЕ – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
двічі околиці КРИМСЬКОГО – з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
три рази поблизу ЗАЙЦЕВОГО – з міномету калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
неподалік МАЙОРСЬКА – з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
околиці НОВОЛУГАНСЬКА – з міномету калібру 82 мм;
поряд з ГЛАДОСОВИМ – з великокаліберного кулемету;
район населеного пункту ПІВДЕННЕ – міномет 82 мм, автоматичний гранатомет та великокаліберний кулемет;
околиці КАТЕРИНІВКИ – з автоматичних гранатометів;
околиці ТРАВНЕВОГО – зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету.
За минулу добу чотири українських військовослужбовця отримали поранення, ще троє – бойове травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.
За даними розвідки 25 червня двох окупантів знищено.
Від початку поточної доби ворог 10 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників:
поблизу населеного пункту ОПИТНЕ – з озброєння БМП;
околиці СТАРОГНАТІВКИ – з артилерійських систем калібру 152 мм.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні вісім разів:
неподалік населеного пункту ХУТІР ВІЛЬНИЙ – з мінометів калібру 82 мм;
поблизу ЗОЛОТЕ-4 – з гранатометів різних систем;
тричі околиці НОВГОРОДСЬКОГО – з мінометів калібру 120 мм, станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
в районі населеного пункту ЛУГАНСЬКЕ – з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
околиці ОРІХОВОГО – з озброєння БМП, станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
поблизу НОВОЛУГАНСЬКОГО – з мінометів калібру 120 мм та озброєння БМП.
Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню».
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