Доба ООС: чотири українських військових отримали поранення, ще трьох травмовано Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні станом на 07:00 27 червня говориться: «26 червня збройні формування Російської Федерації 39 разів порушили режим припинення вогню. З них 13 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 24 рази обстріляв позиції Об'єднаних сил: поблизу СТАРОГНАТІВКИ – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; чотири рази район населеного пункту ШИРОКИНЕ – зі стрілецької зброї; поряд КАМ'ЯНКИ – з мінометів калібру 120 та 82 мм; околиці БОГДАНІВКИ – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; три рази неподалік ПАВЛОПОЛЯ – з артилерійських систем калібру 122 мм, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї; двічі район населеного пункту НОВОСЕЛІВКА ДРУГА – з міномету калібру 82 мм, озброєння БМП та великокаліберних кулеметів; два рази поряд АВДІЇВКИ – з мінометів калібру 120 мм; два рази неподалік ПІСОК – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; околиці КРАСНОГОРІВКИ – з автоматичних гранатометів; двічі поряд МАР'ЇНКИ – з мінометів калібру 82 мм та автоматичних гранатометів; неподалік ОПИТНОГО – зі 120 мм міномету; три рази район населеного пункту ВОДЯНОГО – з гранатометів різних систем; поблизу ТАЛАКІВКИ – станковий протитанковий гранатомет, великокаліберний кулемет та стрілецька зброя. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні 15 разів: чотири рази район населеного пункту ЛУГАНСЬКЕ – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; двічі околиці КРИМСЬКОГО – з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; три рази поблизу ЗАЙЦЕВОГО – з міномету калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; неподалік МАЙОРСЬКА – з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї; околиці НОВОЛУГАНСЬКА – з міномету калібру 82 мм; поряд з ГЛАДОСОВИМ – з великокаліберного кулемету; район населеного пункту ПІВДЕННЕ – міномет 82 мм, автоматичний гранатомет та великокаліберний кулемет; околиці КАТЕРИНІВКИ – з автоматичних гранатометів; околиці ТРАВНЕВОГО – зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету. За минулу добу чотири українських військовослужбовця отримали поранення, ще троє – бойове травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям. За даними розвідки 25 червня двох окупантів знищено. Від початку поточної доби ворог 10 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників: поблизу населеного пункту ОПИТНЕ – з озброєння БМП; околиці СТАРОГНАТІВКИ – з артилерійських систем калібру 152 мм. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні вісім разів: неподалік населеного пункту ХУТІР ВІЛЬНИЙ – з мінометів калібру 82 мм; поблизу ЗОЛОТЕ-4 – з гранатометів різних систем; тричі околиці НОВГОРОДСЬКОГО – з мінометів калібру 120 мм, станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї; в районі населеного пункту ЛУГАНСЬКЕ – з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї; околиці ОРІХОВОГО – з озброєння БМП, станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї; поблизу НОВОЛУГАНСЬКОГО – з мінометів калібру 120 мм та озброєння БМП. Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню».

"ОБКОМ" Версия для печати 27 Июня 2019 07:46 Опубликовать Tweet





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