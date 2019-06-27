На колишнього мера Конотопа Семеніхіна скоєно напад: він у реанімації

На Сумщині за фактом нападу на екс-мера Конотопа Артема Семеніхіна поліція розпочала кримінальне провадження.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Сумської області:

«Подія сталася близько першої години ночі, коли чоловік повертався до дому. Невідомі напали на нього і спричинили тяжкі тілесні ушкодження. Потерпілого доставили до лікарні. Зараз він знаходиться в реанімаційному відділенні.

Для з’ясування обставин на місце події негайно виїхали керівництво ГУНП області, міського відділу поліції, посилена слідчо-оперативна група,. криміналістична лабораторія СУ ГУНП, кінологічна служба.

Поліцейські кваліфікували подію як «замах на вбивство» і вже відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 КК України. Більш детальна інформація буде надана сьогодні начальником ГУНП області під час проведення брифінгу. Час проведення брифінгу буде повідомлено додатково.

На сьогодні Артем Семеніхін є також кандидатом в народні депутати України по 160 одномандатному виборчому округу. Самовисуванець», - вказується у повідомленні.

ДИВ. ТАКОЖ: «Медведчуковська мерзота, геть з Конотопу!»: мэр города собственноручно разогнал сборище заезжих негодяев (видео)