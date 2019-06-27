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Міського голову Василькова відсторонили від посади – за підкуп виборців

Відповідне рішення вчора, 26 червня, прийняв Печерський районний суд м. Києва.


Департамент комунікації МВС України повідомив наступне:

«У квітні поліція розпочала кримінальне провадження за фактом підкупу виборців в інтересах одного з кандидатів у Президенти України під виглядом міської бюджетної програми «Турбота», де людям роздавали по тисячі гривень. Сьогодні Печерський районний суд міста Києва ухвалив рішення про відсторонення міського голови Василькова, районного центру на Київщині, Володимира Сабадаша із займаної посади. Сподіваємося, це стане хорошою превенцією від порушення закону для всіх інших осіб на цих виборах», – повідомив заступник начальника Головного слідчого управління Нацполіції Максим Цуцкірідзе.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання, а саме Володимир Сабадаш не повинен залишати межі міста. Крім того, він повинен повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання, а також утримуватися від спілкування зі свідками.

Нагадаємо, Васильківському міському голові оголошено підозру за трьома статтями Кримінального кодексу: ч. 3 ст. 27 (Організація або керування злочином) ч. 3 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 1 ст. 357 (Незаконне заволодіння будь-яким способом паспортом або іншим важливим особистим документом)».


"ОБКОМ"

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27 Июня 2019 09:34

 

 

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