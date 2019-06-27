У ЗСУ вимагають від ДБР провести експертизу вилучених бронежилетів

У Збройних силах України закликають Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомити, де знаходяться вилучені під час слідчих дій бронежилети та провести їх експертизу.

«Я звертаюся до Держбюро розслідувань щодо негайного скликання комісії з представників бюро, Генпрокуратури, Нацполіції, наших представників і ЗМІ. Розібратися, де вони опечатали бронежилети партії 2019 року, і зробити звідти офіційну виїмку та здачу для проведення лабораторних випробувань на відстріл», - сказав журналістам начальник Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних сил України Дмитро Марченко в четвер у Києві на території військової частини, де відбувався обшук на складах.

За його словами, Міністерству оборони невідомо, де саме правоохоронці вилучали бронежилети. Зокрема, на складах у Києві, де проводився обшук, потрібної правоохоронцям партії бронежилетів 2019 року не було.

Зокрема, адвокат Марченка повідомив, що 1 липня буде подано до Військової прокуратури заяви про порушення, допущені правоохоронцями під час проведення слідчих дій.

Як повідомлялося, 26 червня директор ДБР Роман Труба повідомив, що співробітники Держбюро розслідувань і Генпрокуратури України провели близько 40 обшуків за місцями проживання деяких посадових осіб Міноборони, працівників комерційних структур і в офісних приміщеннях у рамках розслідування кримінального провадження про закупівлю для потреб Збройних сил України майна за завищеними цінами.

За словами Труби, попередня сума збитків, яких зазнало Міноборони внаслідок завищення цін, становить близько 100 млн грн. Зокрема, йдеться про закупівлю 100 тис. комплектів військової форми за завищеними цінами і 20 тис. бронежилетів, більшість з яких не відповідає заявленим характеристикам. «Три з п'яти бронежилетів прострілюються», - заявив Труба.