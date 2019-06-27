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МВС направило до Конотопу посилену групу для розслідування нападу на Артема Семеніхіна
Для розслідування нападу на кандидата у народні депутати, колишнього мера Конотопу Артема Семеніхіна направили посилену група з керівництва Національної поліції України.
Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ у Facebook.
Зокрема, до складу посиленої слідчо-оперативної групи увійшли керівники Департаменту карного розшуку, Головного слідчого управління, а також інших необхідних підрозділів.
«Ваше завдання - організація проведення оперативно-розшукових заходів із метою встановлення осіб, причетних до нанесення тяжких тілесних ушкоджень потерпілому», - підкреслив перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін.
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