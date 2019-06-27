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«Не ганьбіть себе»: віце-прем’єр Розенко звернувся до Зеленського з проханням не підписувати укази про призначення 8 глав ОДА

Серед претендентів «опинилися люди з шлейфом сумнівного, кримінального минулого та відверто антиукраїнською позицією».


Про це віце-прем’єр Павло Розенко написав сьогодні у Facebook:

«Звертаюся до Президента України Володимира Зеленського НЕ ПІДПИСУВАТИ УКАЗИ про призначення Главами обласних державних адміністрацій кандидатур, що розглядалися вчора на засіданні Уряду.

Як засвідчила дискусія на засіданні Уряду, при поданні зазначених кандидатів були порушені проголошені Вами раніше ж принципи:

1. Ніяких «відкритих, прозорих, чесних та публічних» конкурсів на посади глав ОДА не було проведено. Кандидати (окрім одного) так і не змогли внятно пояснити як вони опинилися серед претендентів на зазначені посади;

2. «Відбір» кандидатів було здійснено без залучення відомих HR агенств.

3. «Відбір» кандидатів відбувався в кулуарний спосіб. Прізвища кандидатів не було оприлюднено і не відбувалося ЖОДНОГО громадського обговорення цих кандидатур. Навіть членам Уряду були роздані матеріали про кандидатів, та й взагалі перелік кандидатів лише за півгодини до засідання Уряду.

4. Структури громадянського суспільства, громадські організації, недержавні інституції та наші співгромадяни були ПОВНІСТЮ ПОЗБАВЛЕНІ МОЖЛИВОСТЕЙ обговорити та висловитися щодо запропонованих Вами кандидатур. А точка зору тих, кому все ж вдалося пробити інформаційний вакуум, БУЛА ПОВНІСТЮ ПРОІГНОРОВАНА!

Наслідком такої непрозорості та кулуарності в ухваленні кадрових рішень серед претендентів на посади глав обласних адміністрацій опинилися люди з шлейфом сумнівного, кримінального минулого та відверто антиукраїнською позицією.

Переконаний, що у нас є ВСІ МОЖЛИВОСТІ для того щоби у ТИЖНЕВИЙ ТЕРМІН провести новий відкритий і прозорий відбір на посади глав ОДА. Переконаний також, що більшість із раніше внесених Вами кандидатур зможуть довести свою спроможність керувати областями на цих відкритих конкурсах. Є і справді ДОСТОЙНІ КАНДИДАТУРИ серед запропонованих кандидатур але довіра до них уже підірвана «мутними схемами» їх відбору.

І через тиждень ми зможемо отримати справді: достойних, фахових, компетентних, а саме головне - ЛЕГІТИМНИХ, З ВИСОКИМ СТУПЕНЕМ СУСПІЛЬНОЇ ДОВІРИ глав обласних державних адміністрацій!

ДумайТЕ, пане Президенте.

Не ганьбіть себе та українців сумнівними кадровими рішеннями. Доведіть всім, що Ви проти кулуарщини, договорняків, та непрозорості у політиці, зокрема і у кадрових призначеннях.

НЕ ПОВТОРЮЙТЕ ПОМИЛОК МИНУЛОГО. ФОРМУЙТЕ СПРАВДІ НОВУ ПОЛІТИЧНУ КУЛЬТУРУ В УКРАЇНІ!! В УСІХ СФЕРАХ СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ, ЗОКРЕМА І ЩОДО КАДРОВИХ ПРИЗНАЧЕНЬ!!» (кінець цитати).


"ОБКОМ"

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27 Июня 2019 15:58

 

 

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