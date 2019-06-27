Зеленський розуміє, що повернення військовополонених – це передвиборча «фішка» Медведчука

Зеленський дорікнув куму Володимира Путіна Віктору Медведчуку у тому, що він згадує про військовополонених в Росії та окупованих територіях лише за кільки тижнів до виборів.

Про це Зеленський заявив на брифінгу 27 червня, повідомляє Українська правда.

За його словами, він жодного разу не спілкувався з Медведчуком і не розуміє, чому у великої незалежної країни мають бути такі посередники, як Медведчук.

«Він знає моє відношення до цього питання… Це дуже важливе питання, чому піднімається питання повернення полонених, чому піднімається питання про припинення війни з його сторони тільки під вибори?» - сказав він.

27 червня Медведчук зустрівся у Мінську з ватажками так званих «ДНР» і «ЛНР» Денисом Пушиліним та Леонідом Пасічником.

На зустрічі ватажки бойовиків заявили, що у п'ятницю передадуть Медведчуку в Мінську чотирьох людей. РосЗМІ назвали це «жестом доброї волі» з боку Пушиліна й Пасічника.

Медведчук на брифінгу, який показав канал «112 Україна», дав зрозуміти, що вів переговори з особистої ініціативи – і звільнення буде одностороннім.