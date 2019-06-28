Доба ООС: одного нашого військового поранено, двох травмовано Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні станом на 07:00 28 червня говориться: «27 червня збройні формування Російської Федерації 34 рази порушили режим припинення вогню. З них 13 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 152 та 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 16 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил: тричі поблизу ОПИТНОГО – з мінометів калібру 82 мм, станкового протитанкового гранатомету, озброєння БМП та стрілецької зброї; поряд СТАРОГНАТІВКИ – з артилерійських систем калібру 152 мм; три рази неподалік МАР'ЇНКИ – з мінометів калібру120 та 82 мм, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї; тричі поряд ЛЕБЕДИНСЬКОГО – зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї; два рази околиці НОВОТРОЇЦЬКОГО – з гранатометів різних систем; неподалік КРАСНОГОРІВКИ – зі станкового протитанкового гранатомету та стрілецької зброї; двічі в районі населеного пункту ВОДЯНЕ – з ручного протитанкового гранатомету, озброєння БМП та стрілецької зброї; околиці ПАВЛОПІЛЯ – зі стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні 18 разів: район населеного пункту ХУТІР ВІЛЬНИЙ – з міномету калібру 82 мм; поблизу ЗОЛОТОГО-4 – з гранатометів різних систем; тричі околиці НОВГОРОДСЬКОГО – з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; п’ять разів неподалік НОВОЛУГАНСЬКОГО – з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, озброєння БМП та стрілецької зброї; в районі населеного пункту ЛУГАНСЬКЕ – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; поблизу ОРІХОВОГО – зі станкового протитанкового гранатомету, озброєння БМП, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї; околиці СВІТЛОДАРСЬКА – з артилерійських систем калібру 122 мм,станкового протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету; в районі населеного пункту ПІВДЕННЕ – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї; двічі поблизу КРИМСЬКОГО - з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї; околиці ЗАЙЦЕВОГО – з ручного протитанкового гранатомету та стрілецької зброї; неподалік ЛОПАСКІНОГО – з мінометів калібру 82 мм. За минулу добу один український військовослужбовець отримав поранення, ще двоє – бойове травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям. За даними розвідки 27 червня трьох окупантів поранено. Від початку поточної доби ворог 3 рази обстріляв позиції Об'єднаних сил. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників: поблизу населеного пункту ШИРОКИНЕ – зі стрілецької зброї; околиці ОПИТНОГО – з артилерійських систем калібру 122 мм. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні один раз: неподалік населеного пункту НОВГОРОДСЬКЕ – з мінометів калібру 120 мм; Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню».

"ОБКОМ" Версия для печати 28 Июня 2019 08:04 Опубликовать Tweet





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