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Доба ООС: одного нашого військового поранено, двох травмовано
Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.
У зведенні станом на 07:00 28 червня говориться:
«27 червня збройні формування Російської Федерації 34 рази порушили режим припинення вогню. З них 13 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 152 та 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 16 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
тричі поблизу ОПИТНОГО – з мінометів калібру 82 мм, станкового протитанкового гранатомету, озброєння БМП та стрілецької зброї;
поряд СТАРОГНАТІВКИ – з артилерійських систем калібру 152 мм;
три рази неподалік МАР'ЇНКИ – з мінометів калібру120 та 82 мм, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;
тричі поряд ЛЕБЕДИНСЬКОГО – зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
два рази околиці НОВОТРОЇЦЬКОГО – з гранатометів різних систем;
неподалік КРАСНОГОРІВКИ – зі станкового протитанкового гранатомету та стрілецької зброї;
двічі в районі населеного пункту ВОДЯНЕ – з ручного протитанкового гранатомету, озброєння БМП та стрілецької зброї;
околиці ПАВЛОПІЛЯ – зі стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні 18 разів:
район населеного пункту ХУТІР ВІЛЬНИЙ – з міномету калібру 82 мм;
поблизу ЗОЛОТОГО-4 – з гранатометів різних систем;
тричі околиці НОВГОРОДСЬКОГО – з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
п’ять разів неподалік НОВОЛУГАНСЬКОГО – з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, озброєння БМП та стрілецької зброї;
в районі населеного пункту ЛУГАНСЬКЕ – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
поблизу ОРІХОВОГО – зі станкового протитанкового гранатомету, озброєння БМП, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
околиці СВІТЛОДАРСЬКА – з артилерійських систем калібру 122 мм,станкового протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;
в районі населеного пункту ПІВДЕННЕ – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
двічі поблизу КРИМСЬКОГО - з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
околиці ЗАЙЦЕВОГО – з ручного протитанкового гранатомету та стрілецької зброї;
неподалік ЛОПАСКІНОГО – з мінометів калібру 82 мм.
За минулу добу один український військовослужбовець отримав поранення, ще двоє – бойове травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.
За даними розвідки 27 червня трьох окупантів поранено.
Від початку поточної доби ворог 3 рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників:
поблизу населеного пункту ШИРОКИНЕ – зі стрілецької зброї;
околиці ОПИТНОГО – з артилерійських систем калібру 122 мм.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні один раз:
неподалік населеного пункту НОВГОРОДСЬКЕ – з мінометів калібру 120 мм;
Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню».
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