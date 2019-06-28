Трамп і Путін обговорили Україну. Теми полонених моряків не торкалися

Президент США Дональд Трамп завершив свою зустріч з президентом Росії Путіним на саміті G20 в Осаці.

Про це повідомляє Європейська правда.

«Обидва вони погодилися, що поліпшення відносин було в обопільних інтересах і інтересах світу. Вони також обговорили ситуацію в Ірані, Сирії, Венесуелі та Україні», - йдеться у повідомленні Білого дому.

Представники засобів масової інформації запитали у Трампа, чи говорили вони з Путіним щодо захоплених українських суден і моряків, пише УНІАН.

«Ми не обговорювали це», - відповів американський президент.

Нагадаємо, у листопаді Трамп вирішив скасувати зустріч з Путіним через те, що Росія не повернула захоплені кораблі Україні та не звільнила моряків. Глава Держдепартаменту США Помпео заявляв, що зустріч не відбудеться, поки Росія не звільнить полонених.