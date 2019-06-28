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11:33

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10:38

Трамп і Путін обговорили Україну. Теми полонених моряків не торкалися

08:04

Доба ООС: одного нашого військового поранено, двох травмовано

27 июня

17:19

Зеленський розуміє, що повернення військовополонених – це передвиборча «фішка» Медведчука

15:58

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15:44

Штаб ООС підтвердив: бойовики відійшли від мосту у Станиці Луганської

15:34

МВС направило до Конотопу посилену групу для розслідування нападу на Артема Семеніхіна

15:04

У ЗСУ вимагають від ДБР провести експертизу вилучених бронежилетів

09:34

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08:51

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07:46

Доба ООС: чотири українських військових отримали поранення, ще трьох травмовано

26 июня

21:21

Влада Станиці Луганської підтвердила, що бойовики також відвели сили

21:12

В РФ вважають рішення ПАРЄ першим кроком до визнання Криму російським

20:36

Делегації України і ще 6 країн зробили заяву щодо майбутнього Ради Європи

19:24

У ПАРЄ висловили кілька побажань на адресу РФ – і затвердили повноваження російської делегації без жодних санкцій

18:24

Директор ДБР підтвердив: обшуки у екс-радника Порошенка були - підозри немає

17:19

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17:09

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15:55

«Чесна платіжка»: напередодні виборів уряд Гройсмана вирішив, що «має повне право вводити економічно обґрунтовану ціну»

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Під наглядом ОБСЄ українські військові залишили одну з позицій у Станиці Луганській

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У колишнього радника Порошенка, кандидата у депутати Бірюкова обшуки

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Трамп і Путін обговорили Україну. Теми полонених моряків не торкалися

Президент США Дональд Трамп завершив свою зустріч з президентом Росії Путіним на саміті G20 в Осаці.


Про це повідомляє Європейська правда.

«Обидва вони погодилися, що поліпшення відносин було в обопільних інтересах і інтересах світу. Вони також обговорили ситуацію в Ірані, Сирії, Венесуелі та Україні», - йдеться у повідомленні Білого дому.

Представники засобів масової інформації запитали у Трампа, чи говорили вони з Путіним щодо захоплених українських суден і моряків, пише УНІАН.

«Ми не обговорювали це», - відповів американський президент.

Нагадаємо, у листопаді Трамп вирішив скасувати зустріч з Путіним через те, що Росія не повернула захоплені кораблі Україні та не звільнила моряків. Глава Держдепартаменту США Помпео заявляв, що зустріч не відбудеться, поки Росія не звільнить полонених.


"ОБКОМ"

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28 Июня 2019 10:38

 

 

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