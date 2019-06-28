У Зеленського хочуть змінити Конституцію якнайшвидше – «поки є велика підтримка народу»

Представник Зеленського у Верховній Раді Руслан Стефанчук вважає, що найбільш важливі і невідкладні зміни до Конституції має бути внесено протягом найближчого року.

«Я думаю, що найбільш важливі речі має бути проведено в перший рік. Тому що в цей перший рік у нас, по-перше, є велика підтримка від народу України. По-друге, маючи напрацьовані механізми, у нас є можливість провести їх через Верховну Раду. І, по-третє, у нас є можливість промоніторити, наскільки вони досягли своєї мети», - сказав він в ексклюзивному інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна.

Стефанчук зазначив, що проведений аналіз усіх останніх змін до Конституції показав, що близько 20 або навіть більше статей не мають остаточно точної юридичної редакції. «Сьогодні ми дійшли до ситуації, коли у нас немає єдино правильного юридично тлумаченого тексту Конституції. Це результат не виваженої, не вивіреної та не спланованої роботи Верховної Ради, яка сьогодні призвела до того, що у держави, яке святкує День Конституції, немає просто єдиного уніфікованого тексту Конституції», - зазначив він.