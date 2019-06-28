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Кучма відвідав Станицю Луганську

Керівник української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кучма відвідав з робочою поїздкою Луганську область.


Про це повідомила Facebookйого прес-секретар Дарка Оліфер:

«Головна мета - побачити стан справ безпосередньо на лінії зіткнення в районі Станиці Луганської, де відповідно до Рамкового рішення ТКГ має бути завершено розведення сил та засобів.

- Хочу ще раз наголосити, аби у вас не було неправильної думки: я тільки уповноважений Президента в Тристоронній контактній групі в Мінську. Так що я не приїхав сюди вирішувати питання за Кабінет міністрів чи, не дай Бог, за Президента. Тому моє завдання - подивитись, як ті рішення, які, в тому числі по розведенню сил, виконуються, - наголосив Леонід Кучма під час спілкування з журналістами.

Командувач Операції Об'єднаних Сил генерал-лейтенант Олександр Сирський доповів щодо ситуації в зоні ООС загалом та відносно дій Збройних Сил України в районі Станиці Луганської в контексті імплементації Рамкового рішення ТКГ.

Варто зазначити, що у відповідності до Рамкового рішення протилежна сторона повинна відійти за лінію, визначену Меморандумом від 19 вересня 2014 року. Це означає, що вони, в тому числі, повинні прибрати укріпну споруду, яка зараз знаходиться поблизу української частини КПВВ «Станиця Луганська». У 2016 році НЗФ ОРЛО захопили цю територію всупереч Мінським домовленостям.

Леонід Кучма детально спілкувався з українськими військовими, які несуть службу в зоні ООС; говорив з прикордонниками, які працюють на КПВВ, та, звичайно, з місцевими мешканцями і місцевою владою. Леонід Данилович поінформував, що відповідно до рішення Президента на початку наступного тижня до Станиці Луганської приїде спеціальна урядова комісія, яка має визначити перелік соціально-економічних проблем цієї прифронтової території та окреслити шляхи їх вирішення.

- Твердо наголошую: Україна йтиме до миру, не втрачаючи жодного зі своїх національних інтересів. Збереження життів кожного українського воїна і кожного мирного мешканця прифронтових територій - один з найбільших і найприорітетніших національних інтересів. Так само, як і наша територіальна цілісність, - зазначив Леонід Кучма».


"ОБКОМ"

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28 Июня 2019 18:54

 

 

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