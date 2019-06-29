Дoба ООС: знищено трьох окупантів

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні станом на 07:00 29 червня говориться:

«28 червня збройні формування Російської Федерації 32 рази порушили режим припинення вогню. З них 16 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 13 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

поблизу ШИРОКИНОГО – зі стрілецької зброї;

поряд ОПИТНОГО – з артилерійських систем калібру 122 мм;

три рази неподалік АВДІЇВКИ – з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем;

тричі поряд ВОДЯНОГО – зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

два рази неподалік ЛЕБЕДИНСЬКОГО – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

в районі населеного пункту ПІСКИ – з автоматичного гранатомету;

поряд ТАЛАКІВКИ – з ручного протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї

околиці МАР'ЇНКИ – з 82 мм міномету.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні 19 разів:

район населеного пункту НОВГОРОДСЬКЕ – з міномету калібру 120 мм;

тричі поблизу КРИМСЬКОГО – з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

чотири рази поряд НОВОЛУГАНСЬКОГО – з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм та автоматичних гранатометів;

чотири рази околиці ПІВДЕННОГО – з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

неподалік ТРАВНЕВОГО – зі станкового протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;

район населеного пункту ЗОЛОТЕ-4 – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поряд СВІТЛОДАРСЬКА – з мінометів калібру 82 мм, станкового протитанкового гранатомету та стрілецької зброї;

околиці ЗАЙЦЕВОГО – з автоматичних гранатометів;

двічі неподалік ЛУГАНСЬКОГО - з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поблизу населеного пункту НИЖНЬОТЕПЛЕ – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

За минулу добу втрат серед українських військовослужбовців немає. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки 28 червня трьох окупантів знищено, та ще трьох поранено.

Від початку поточної доби ворог один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників:

поблизу населеного пункту НОВОЛУГАНСЬКЕ – з мінометів калібру 82 мм;

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню».