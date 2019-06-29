Представник Держдепу про пропозицію Росії звільнити моряків: «Це була пастка»

Пропозиція Росії щодо передачі захоплених нею українських моряків Україні на умовах гарантії, що вони продовжать відбувати призначений російським судом термін в українській в'язниці, є образливим.

Про це спецпредставник Держдепу США щодо України Курт Волкер заявив в коментарі polygraph.info.

«Волкер сказав, що російська «пропозиція» Україні брати участь в кримінальному розслідуванні щодо моряків є образою правосуддя, оскільки не було ніяких підстав для їх затримання по-перше, так само як і образою ООН і суверенітету України», - йдеться в публікації.

«Росія не пропонувала звільнити захоплених нею українських моряків», - процитував Волкер назву статті на своїй сторінці в Тwitter.

«Це була пастка», - додав він.

Нагадаємо, 26 червня в МЗС України повідомили про отримання ноти від російської сторони, в якій міститься цинічна пропозиція про надання українською стороною письмових гарантій участі України в продовженні кримінального переслідування українських моряків відповідно до російського законодавства.

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