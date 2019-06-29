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Верховний Суд дозволив кандидатам від Саакашвілі реєструватися у ЦВК

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду відхилив апеляційну скаргу ЦВК щодо реєстрації кандидатів у народні депутати від партії «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі.


Відповідне рішення ухвалено вночі 29 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Тобто суд залишив чинним рішення Шостого апеляційного адміністративного суду міста Києва, який скасував постанову ЦВК про відмову в реєстрації кандидатів у народні депутати від партії «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі та зобов'язав повторно розглянути подані цією політсилою документи.

«Спірна постанова Центральної виборчої комісії від 23 червня 2019 року №1205 є протиправною та підлягає скасуванню. З огляду на викладене, суд першої інстанції дійшов законного та ґрунтовного висновку про задоволення позову. Відповідно до статті 316 КАС України суд апеляційний інстанції залишає скаргу без задоволення... Керуючись статтями 271-273, 278, 308, 310, 315, 316, 321, 322 КАС України, Верховний Суд постановив: апеляційну скаргу Центральної виборчої комісії залишити без задоволення, рішення Шостого апеляційного адміністративного суду від 25 червня 2019 року - без змін. Постанова набирає законної сили з дати її прийняття та оскарження не підлягає», - ідеться в рішенні суду.

Таким чином, ЦВК має повторно розглянути документи партії «Рух нових сил», подані на реєстрацію для участі в позачергових парламентських виборах.

Другий номер у списку «Руху нових сил» Давід Сакварелідзе повідомив, що сьогодні вдень партія повторно подаватиме документи до ЦВК.

Також Сакварелідзе зазначив, що партія буде «доводити політичну і кримінальну вину ЦВК».

23 червня ЦВК відмовила в реєстрації кандидатів у народні депутати, включених до виборчого списку партії «Рух нових сил». У ЦВК зазначили, що указ про позачергові вибори народних депутатів 21 липня було видано 21 травня. Отже, розгляд 8 травня на засіданні ради політичної партії «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі питань, пов’язаних з її участю в позачергових виборах 21 липня не міг бути здійснений.


"ОБКОМ"

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29 Июня 2019 08:41

 

 

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