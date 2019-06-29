До звільненого напередодні з полону дезертира вночі прийшла СБУ

Дмитро Великий, якого напередодні звільнили з полону бойовиків і який перебуває в розшуку за дезертирство, вже встиг побувати у відділенні поліції.

Про це Великий повідомив у коментарі 112 Україна, виходячи з відділення поліції в Павлограді.

Вночі в селищі, де живе Дмитро з батьками, до нього в будинок прийшли співробітники Служба безпеки України.

«Вчора хвилин 15 побув із батьками, прибігли люди з автоматами, перестрибнули через паркан. Я просто одразу не знав, батька збили з ніг. Я сказав, що не втечу і щоб мені хоча б дали вдягнутися, але не дали. Показали посвідчення, що вони співробітники СБУ», - заявив Великий. Він зазначив, що йому нічого не розповіли і повезли до СБУ і протримали до 4:00 ранку.

«Я нікуди не ховався і казав, що хочу поспілкуватися з нашими структурами, бо у мене є інформація про хлопців, які там перебувають», - заявив Великий.

Після СБУ Великого відвезли у військову прокуратуру і звідти відвезли у відділення поліції до Павлограда. Великий зазначив, що відмовлявся відповідати на питання без адвоката, а до нього дозвонитися не могли.

Як повідомлялося, 28 червня в Україну повернулися четверо полонених. Домовленість про їх звільнення була досягнута в Мінську під час переговорів Медведчука з ватажками бойовиків ОРДЛО Пушиліним і Пасічником.

Згодом з'ясувалося, що Великий знаходиться у базі розшуку за підозрою у дезертирстві.