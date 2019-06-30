Доба ООС: постраждали двоє наших військових, знищено двох окупантів

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Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.


У зведенні станом на 07:00 30 червня говориться:

«29 червня збройні формування Російської Федерації 31 раз порушили режим припинення вогню. З них 15 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 18 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

поблизу ГРАНІТНОГО – з мінометі калібру 120 мм;

тричі поряд ОПИТНОГО – з мінометів калібру 120 мм, протитанкових керованих ракет, гранатометів різних систем;

неподалік ПІСОК – з гранатометів різних систем;

два рази в районі населеного пункту ВОДЯНЕ – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

околиці АВДІЇВКИ – зі станкового протитанкового гранатомету;

двічі неподалік ВЕРХНЬОТОРЕЦЬКОГО – з мінометів калібру 82 мм;

два рази поряд КРАСНОГОРІВКИ – з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

околиці ТАЛАКІВКИ – з ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;

в районі населеного пункту НОВОСЕЛІВКА ДРУГА – з мінометів калібру 120 та 82 мм;

поряд КАМ'ЯНКИ – з міномету калібру 120 мм;

неподалік ПАВЛОПОЛЯ – з ручного протитанкового гранатомету;

околиці ШИРОКИНОГО – зі станкового протитанкового гранатомету та стрілецької зброї;

район населеного пункту ЛЕБЕДИНСЬКЕ – з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні 13 разів:

двічі поблизу ЛУГАНСЬКОГО – з мінометів калібру 120 мм, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;

чотири рази околиці МАЙОРСЬКА – з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

п’ять разів неподалік НОВОЛУГАНСЬКОГО – з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

поряд ЗАЙЦЕВОГО – з мінометів калібру 82 мм;

район населеного пункту ЗАЛІЗНЕ – з протитанкового ракетного комплексу.

В результаті ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення, ще один бойову травму. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки 29 червня двох окупантів знищено, та одного поранено.

Від початку поточної доби ворог один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників:

поблизу населеного пункту ЛУГАНСЬКЕ – з мінометів калібру 120 мм;

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню».


"ОБКОМ"

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30 Июня 2019 08:17

 

 

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