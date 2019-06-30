ЦВК зареєструвала кандидатів від Саакашвілі та скасувала реєстрацію кандидата від Вакарчука

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Учора, 29 червня, відбулось чергове засідання Центральної виборчої комісія.


Як повідомляє прес-служба ЦВК, «з метою виконання рішення Верховного Суду, розглянувши відповідні документи, а також беручи до уваги протокол позачергового З’їзду Політичної партії «Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі» від 10 червня 2019 року, поданий цією політичною партією на виконання постанови Верховного Суду як виправлений, відповідно до висновків цього суду ЦВК зареєструвала 88 кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Політичної партії «Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі», в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року.

Окрім того, зареєстровано 9 кандидатів у народні депутати України, висунутих зазначеною політичною партією, в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах народних депутатів України».

Окрім того, ЦВК скасувала реєстрацію кандидата у народні депутати України Курдидика О.О., включеного до виборчого списку партії «Голос» під № 11, у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року., виключивши його із зазначеного виборчого списку.


"ОБКОМ"

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30 Июня 2019 10:57

 

 

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