Дoбa ООС: жодних втрат

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні станом на 07:00 1 липня говориться:

«30 червня збройні формування Російської Федерації 23 рази порушили режим припинення вогню. З них 12 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 19 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

чотири рази поблизу МАР'ЇНКИ – з мінометів калібру 120 та 82 мм, автоматичних гранатометів, озброєння БМП;

поряд ЛЕБЕДИНСЬКОГО – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

неподалік ШИРОКИНОГО – з автоматичних гранатометів;

в районі населеного пункту ОПИТНЕ – з мінометів калібру 82 мм та озброєння БМП;

околиці ПАВЛОПІЛЯ – зі станкового протитанкового гранатомету;

двічі неподалік АВДІЇВКИ – з мінометів калібру 82 мм та автоматичного гранатомету;

поряд ПІСОК – зі 120 мм міномету;

околиці ТАЛАКІВКИ – з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм;

в районі населеного пункту ТРОЇЦЬКЕ – зі станкового протитанкового гранатомету;

два рази поряд НОВОТРОЇЦЬКОГО – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

двічі неподалік ВОДЯНОГО – з гранатометів різних систем, озброєння БМП та стрілецької зброї;

околиці КРАСНОГОРІВКИ – з автоматичного гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

район населеного пункту ВЕРХНЬОТОРЕЦЬКЕ – зі станкового протитанкового гранатомету.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні 4 рази:

поблизу ЛУГАНСЬКОГО – з мінометів калібру 120 мм та озброєння БМП;

два рази неподалік НОВОЛУГАНСЬКОГО – з мінометів калібру 82 мм та автоматичного гранатомету;

район населеного пункту НОВОТОШКІВСЬКЕ – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Впродовж доби втрат серед українських військовослужбовців немає. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки 30 червня одного окупанта знищено, та ще одного поранено.

Від початку поточної доби ворог два рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників:

поблизу населеного пункту НОВООЛЕКСАНДРІВКА – з мінометів калібру 120 мм;

в районі населеного пункту НОВОЛУГАНСЬКЕ – з мінометів калібру 82 мм.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню».