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Партію Саакашвілі додали у бюлетень для голосування без жеребкування

Таке рішення було прийнято на засіданні Центральної виборчої комісії 30 червня.


У повідомленні ЦВК вказується:

«На виконання рішення Верховного Суду та відповідно до висновків цього суду Центральна виборча комісія постановою від 29 червня 2019 року № 1382 зареєструвала, зокрема, кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Політичної партії «Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі», в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року.

За таких обставин на час вирішення Комісією питання стосовно реєстрації кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку зазначеної політичної партії, в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі жеребкування щодо визначення номерів політичних партій для розміщення їх назв у відповідному виборчому бюлетені було проведено, а його форму, колір і текст постановою ЦВК від 26 червня 2019 року № 1345 затверджено.

Водночас ситуація, що склалася у зв’язку з виконанням вказаного вище судового рішення, обумовлювала необхідність внесення змін до тексту виборчого бюлетеня з позачергових виборів народних депутатів України в частині черговості розміщення в ньому назв політичних партій.

З метою обґрунтованого вирішення зазначеного питання, а також з’ясування думки зацікавлених сторін з цього приводу 30 червня 2019 року Комісією було проведено нараду за участі уповноважених представників політичних партій у ЦВК з правом дорадчого голосу, уповноважених осіб, кандидатів у народні депутати України, зареєстрованих у ЗБВО та ОВО, під час якої більшість з них висловились щодо відсутності правових підстав для проведення повторного жеребкування.

Окрім того, учасники наради вказували на те, що під час проведення агітації політичні партії широко використовують номери, визначені під час жеребкування, як елемент ідентифікації політичної партії у виборчому бюлетені, за кандидатів у народні депутати від якої виборець може віддати свій голос. Тож зміна таких номерів може призвести до дезорієнтації виборця під час формування його волі та спотворення волевиявлення.

Під час розгляду цього питання Комісія також зазначила, що виборчий закон встановлює припинювальний строк для проведення зазначеного жеребкування, а саме – до затвердження форми і тексту виборчого бюлетеня (на нинішніх позачергових виборах народних депутатів України – не пізніше 26 червня 2019 року включно), та не передбачає можливості його поновлення.

З огляду на зазначене Комісія вважала за доцільне включити до виборчого бюлетеня для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України позиції щодо Політичної партії «Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі» під № 22 без проведення жеребкування».


"ОБКОМ"

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01 Июля 2019 08:16

 

 

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