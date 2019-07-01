 

01 июля

16:34

Окупанти обстріляли Верхньоторецьке: постраждали двоє поліцейських

16:25

Помер військовий медик, поранений сьогодні бойовиками

14:53

Клімкін пішов у «політичну відпустку»

14:34

Зеленський просить прем’єр-міністра покарати Клімкіна

13:08

Окупанти обстріляли автомобіль з військовими медиками: є загиблий і поранені

12:50

Комітет Ради зняв з порядку денного постанову про звільнення Клімкіна

12:00

Глава офісу Зеленського про майбутнього голову Одеської ОДА: «Це якийсь колега Володимира Олександровича»

11:20

Комітет Ради одноголосно рекомендував призупинити роботу української делегації у ПАРЄ

10:43

Відбулися перші торги на новому ринку електроенергії

10:04

Відсьогодні посилки з-за кордону вартістю понад 100 євро обкладаються митом і ПДВ

08:16

Партію Саакашвілі додали у бюлетень для голосування без жеребкування

07:35

Дoбa ООС: жодних втрат

30 июня

10:57

ЦВК зареєструвала кандидатів від Саакашвілі та скасувала реєстрацію кандидата від Вакарчука

08:58

Гриценко розповів, як все заплутано у стосунках його родини з родиною Разумкових

08:39

ЦВК перевіряє наявність у кандидата від «Слуги народу» ізраїльського громадянства

08:17

Доба ООС: постраждали двоє наших військових, знищено двох окупантів

29 июня

14:32

До звільненого напередодні з полону дезертира вночі прийшла СБУ

08:41

Верховний Суд дозволив кандидатам від Саакашвілі реєструватися у ЦВК

08:22

Представник Держдепу про пропозицію Росії звільнити моряків: «Це була пастка»

07:46

Дoба ООС: знищено трьох окупантів

28 июня

18:54

Кучма відвідав Станицю Луганську

17:55

СБУ підтвердила: один зі звільнених сьогодні з полону українців - дезертир

11:33

У Зеленського хочуть змінити Конституцію якнайшвидше – «поки є велика підтримка народу»

10:38

Трамп і Путін обговорили Україну. Теми полонених моряків не торкалися

08:04

Доба ООС: одного нашого військового поранено, двох травмовано

27 июня

17:19

Зеленський розуміє, що повернення військовополонених – це передвиборча «фішка» Медведчука

15:58

«Не ганьбіть себе»: віце-прем’єр Розенко звернувся до Зеленського з проханням не підписувати укази про призначення 8 глав ОДА

15:44

Штаб ООС підтвердив: бойовики відійшли від мосту у Станиці Луганської

15:34

МВС направило до Конотопу посилену групу для розслідування нападу на Артема Семеніхіна

15:04

У ЗСУ вимагають від ДБР провести експертизу вилучених бронежилетів

Відбулися перші торги на новому ринку електроенергії

Результати перших торгів на новому сегменті оптового ринку електроенергії - на ринку «на добу вперед» (РДВ) свідчать про успішний старт реформи ринку електроенергії, заявив директор держпідприємства «Оператор ринку» Володимир Євдокимов.


Протягом останніх двох діб перед запуском нової моделі оптового ринку е/е персонал «Оператора ринку», що відповідає за функціонування РДВ і внутрішньодобовий ринок (ВДР), працював цілодобово, щоб забезпечити своєчасний початок операцій, які передбачає нова модель ринку е/е, сказав Євдокимов у коментарі Інтерфаксу-Україна.

Євдокимов зазначив, що в торгах взяло участь 192 учасники.

Як повідомлялося, в неділю на РДВ відбулися перші торги, на них продавалася е/е, необхідна для покриття різниці між законтрактованими за двосторонніми договорами обсягами і прогнозними обсягами споживання протягом наступної доби після дня торгів.

За даними «Оператора ринку», в торговельній зоні «Об'єднана енергосистема України2 продано 150,895 млн кВт-год за середньозваженою ціною 1594,188 грн за МВт-год (без ПДВ). У торговельній зоні «Бурштинський острів2 було реалізовано 9,435 млн кВт-год е/е в середньому по +1776 грн за МВт-год (без ПДВ).

У період максимального добового навантаження (з 08:00 до 23:00) граничні погодинні ціни коливалися від 1899,99 до 2020 грн за МВт-год (без ПДВ), у період мінімального навантаження (з 00:00 до 8:00 і з 23:00 до 24:00) - від 894 грн до 949 грн за МВт-год (без ПДВ).

«Оператор ринку2 напередодні 1 липня опублікував граничні ціни (price caps) на сегментах нової моделі оптового ринку е/е - ринку «на добу вперед» і внутрішньодобовому ринку, що запускаються з 1 липня. У період мінімального навантаження (з 00:00 до 08:00 і з 23:00 до 24:00) гранична ціна становила 959,12 грн за МВт-год (без ПДВ), у період максимального навантаження (з 08:00 до 23: 00) - 2048,23 грн за МВт (без ПДВ).

Правила купівлі-продажу е/е на РДВ і ВДР передбачають дев'ятимісячний перехідний період (тоді як раніше передбачався період у шість місяців) з моменту введення РДВ і ВДР, протягом якого енерговиробники в своїх заявках з продажу е/е вказують ціну, не вищу за максимальне значення середніх показників за останні три місяці до введення нових сегментів.

З 1 липня 2019 року в Україні запускається нова модель оптового ринку е/е на виконання закону 2Про ринок електроенергії», ухваленого в квітні 2017 року. Передбачено перехід від роботи за моделлю «єдиного покупця» до конкурентного механізму, який передбачає двосторонні договори між виробниками та споживачами, постачальниками, введення балансуючого ринку (де розраховуватиметься різниця між прогнозним і фактичним обсягом споживання і його вартість), ринку «на добу вперед» і внутрішньодобового ринку (на ньому закуповується е/е на найближчі години). Існуватиме також ринок допоміжних послуг.


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

01 Июля 2019 10:43

 

 

Генпрокурор Луценко каже, що 31 травня врятував ціле місто. На яку нагороду він, на Вашу думку, за цей вчинок заслуговує?

Запрошення на чергове засідання РНБО України (1)

Обрання членом РНБО врятованого їм міста (8)

Дострокового присудження звання Генпрокурор-лейтенанта (7)

Повного зібрання підручників юридичного вишу (27)

Червоного диплома юриста з золотими літерами (3)

Медалі «Рятівник Третього Тисячоліття» (59)

Урочистого рукостискання від Зеленського (19)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 