Відбулися перші торги на новому ринку електроенергії

Результати перших торгів на новому сегменті оптового ринку електроенергії - на ринку «на добу вперед» (РДВ) свідчать про успішний старт реформи ринку електроенергії, заявив директор держпідприємства «Оператор ринку» Володимир Євдокимов.

Протягом останніх двох діб перед запуском нової моделі оптового ринку е/е персонал «Оператора ринку», що відповідає за функціонування РДВ і внутрішньодобовий ринок (ВДР), працював цілодобово, щоб забезпечити своєчасний початок операцій, які передбачає нова модель ринку е/е, сказав Євдокимов у коментарі Інтерфаксу-Україна.

Євдокимов зазначив, що в торгах взяло участь 192 учасники.

Як повідомлялося, в неділю на РДВ відбулися перші торги, на них продавалася е/е, необхідна для покриття різниці між законтрактованими за двосторонніми договорами обсягами і прогнозними обсягами споживання протягом наступної доби після дня торгів.

За даними «Оператора ринку», в торговельній зоні «Об'єднана енергосистема України2 продано 150,895 млн кВт-год за середньозваженою ціною 1594,188 грн за МВт-год (без ПДВ). У торговельній зоні «Бурштинський острів2 було реалізовано 9,435 млн кВт-год е/е в середньому по +1776 грн за МВт-год (без ПДВ).

У період максимального добового навантаження (з 08:00 до 23:00) граничні погодинні ціни коливалися від 1899,99 до 2020 грн за МВт-год (без ПДВ), у період мінімального навантаження (з 00:00 до 8:00 і з 23:00 до 24:00) - від 894 грн до 949 грн за МВт-год (без ПДВ).

«Оператор ринку2 напередодні 1 липня опублікував граничні ціни (price caps) на сегментах нової моделі оптового ринку е/е - ринку «на добу вперед» і внутрішньодобовому ринку, що запускаються з 1 липня. У період мінімального навантаження (з 00:00 до 08:00 і з 23:00 до 24:00) гранична ціна становила 959,12 грн за МВт-год (без ПДВ), у період максимального навантаження (з 08:00 до 23: 00) - 2048,23 грн за МВт (без ПДВ).

Правила купівлі-продажу е/е на РДВ і ВДР передбачають дев'ятимісячний перехідний період (тоді як раніше передбачався період у шість місяців) з моменту введення РДВ і ВДР, протягом якого енерговиробники в своїх заявках з продажу е/е вказують ціну, не вищу за максимальне значення середніх показників за останні три місяці до введення нових сегментів.

З 1 липня 2019 року в Україні запускається нова модель оптового ринку е/е на виконання закону 2Про ринок електроенергії», ухваленого в квітні 2017 року. Передбачено перехід від роботи за моделлю «єдиного покупця» до конкурентного механізму, який передбачає двосторонні договори між виробниками та споживачами, постачальниками, введення балансуючого ринку (де розраховуватиметься різниця між прогнозним і фактичним обсягом споживання і його вартість), ринку «на добу вперед» і внутрішньодобового ринку (на ньому закуповується е/е на найближчі години). Існуватиме також ринок допоміжних послуг.