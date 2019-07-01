Комітет Ради одноголосно рекомендував призупинити роботу української делегації у ПАРЄ

Парламентський комітет у закордонних справах рекомендував Верховній Раді призупинити роботи української делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

Рішення було ухвалено одноголосно, повідомляє УНН.

Члени комітету рекомендували призупинити участь постійної делегації Верховної Ради України у Парламентській асамблеї Ради Європи у роботі Асамблеї до рішення Венеційської комісії та виконання Росією українських умов.

Окрім того, комітет рекомендував відкликати запрошення на дострокові парламентські в Україні для делегації ПАРЄ (щоб представники РФ не були спостерігачами на виборах в Україні).

Як відомо, Парламентська асамблея Ради Європи 25 червня затвердила резолюцію, яка ускладнює застосування санкцій щодо держав-членів. Рішення призупинило режим санкцій щодо Росії. Делегація РФ відновить повноваження, які були обмежені в 2014 році через окупацію Криму.