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Глава офісу Зеленського про майбутнього голову Одеської ОДА: «Це якийсь колега Володимира Олександровича»

Андрій Богдан дещо розповів про «принципи», за якими відбирали голів обласних держадміністрацій.


В інтерв’ю «РБК-Україна» він, зокрема, розповів, як здійснювався відбір кандидатів на посади голів ОДА (цитуємо фрагмент інтерв’ю):

- Перше питання буде стосуватися призначення губернаторів. За законом все правильно, але ви обіцяли інше: прозорі конкурси, хіба що не голосування людей. У підсумку - кулуарне рішення. Де ейчари (фахівці з підбору персоналу, - ред.), все це?

А. Богдан: Всі губернатори відібрані ейчарами. Оскільки йдуть вибори, немає можливості проводити якісь голосування. Хоча була класна ідея, але ми від неї відмовилися, - зробити референдум щодо обрання губернаторів. У нас вибори Верховної ради, добровільно проголосуйте ще за чотири-п'ять кандидатур, кого ви хочете бачити губернатором. Було б класно, але не встигаємо. Є варіант через рік це поєднати з місцевими виборами.

- Майбутніх одеського та луганського губернаторів – Андрія Андрейчикова і Віталія Комарницького - теж ейчари привели?

А. Богдан: : Одеський – це якийсь колега Володимира Олександровича. Було кілька варіантів, але цей самий підходящий. Те, що в нього кидають какашки, абсолютно несправедливо.

- В якому місці він колега? Займався телевізійним бізнесом?

А. Богдан: : Десь був у якомусь бізнесі.

- А луганського – ейчари привели?

А. Богдан: : Луганського, по-моєму, так, ейчари привели. Мій заступник Трофимов може розповісти докладніше. Я лише погоджував ті кандидатури, які надійшли. Я не розумію в чому негатив.

- Андрейчиков торгував металобрухтом з Придністров'ям, а Комарницький хіба що не виступав за «русский мир».

А. Богдан: : Я не бачив, щоб виступав за «русский мир», чи може я щось пропустив. А другий металобрухтом займався. Він порушував законодавство України?» (кінець цитати).


"ОБКОМ"

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01 Июля 2019 12:00

 

 

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