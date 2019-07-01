Комітет Ради зняв з порядку денного постанову про звільнення Клімкіна

Комітет у закордонних справах Верховної Ради сьогодні не розглядатиме постанову про звільнення Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ.

Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомив член Комітету у закордонних справах Володимир Ар'єв.

«Це питання за наполяганням деяких членів комітету буде знято з порядку денного. Після останніх подій члени комітету мають великий сумнів в тому, що це питання доцільно ставити зараз взагалі», - сказав Ар’єв.

На уточнююче питання про те, чи має він на увазі події у Парламентській асамблеї Ради Європи, депутат зазначив, що «не тільки в Парламентській асамблеї, а події, пов’язані з нотами».

Нагадаємо, минулого тижня Зеленський зажадав публічних пояснень від Міністерства закордонних справ щодо ноти, направленої в Росію через її відповіді на рішення Міжнародного трибуналу з морського права по моряках.

У відповідь міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що в офісі Зеленського банально попалися на «дипломатичний розвод» РФ.