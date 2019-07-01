Зеленський просить прем’єр-міністра покарати Клімкіна

Зеленський спрямував Володимиру Гройсману листа щодо розгляду питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності міністра закордонних справ Павла Клімкіна.

Як повідомив керівник ОПУ Андрій Богдан, таке рішення Зеленський ухвалив у зв’язку з тим, що МЗС не поінформувало його про ноту Міністерства закордонних справ РФ від 25 червня, яка стосувалася звільнення полонених українських моряків, та ноту-відповідь з українського боку.

«Ураховуючи, що міністр закордонних справ України особисто несе відповідальність за стан справ у дорученій йому сфері, вважаю за необхідне порушити питання про здійснення дисциплінарного провадження стосовно міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, про результати якого поінформувати», – йдеться у листі Зеленського.