Клімкін пішов у «політичну відпустку»

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що йде у політичну відпустку і закликав приєднуватися до його команді тих, кого не влаштовує «політичний бардак».

«Будь-які внутрішні дискусії мають посилювати нас і послаблювати Росію, тому незалежно від того, яке рішення і коли ухвалить ВР щодо моєї відставки, я прийняв рішення піти у відпустку. Думаю, це буде чесно і правильно. Але не просто у відпустку, а в політичну відпустку», - повідомив він у відеозверненні, оприлюдненому на його сторінці в соцмережі Facebook у понеділок.

За словами міністра, зараз прийшов час для того, щоб будувати справжню політичну команду.

«Усім, кого не влаштовує сучасний політичний бардак, адресую заклик – приєднуйтесь», - закликав Клімкін.

При цьому міністр додав, що всередині країни всі єдині в бажанні звільнити українських моряків, заручників, політичних в'язнів.

«Одночасно маємо розуміти, яку пастку нам намагалася підсунути Росія - зганьбити наших моряків, робити вигляд, що вони вчинили злочин, судити їх за російськими законами, фундаментально ослабити нашу позицію щодо окупованого Криму і судових позовів», - додав глава МЗС.