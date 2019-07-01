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Окупанти обстріляли Верхньоторецьке: постраждали двоє поліцейських

Про це повідомляє прес-центр Операції об’єднаних сил.


У повідомленні говориться:

«Сьогодні, 1 липня, мобільна група української сторони СЦКК здійснила фотофіксацію за фактом обстрілу населеного пункту Верхньоторецьке, що на Донеччині.

Вчора, близько 23 години, під час вечірнього патрулювання селища, співробітники патрульної поліції потрапили під обстріл з боку збройних формувань Російської Федерації.

Офіцери мобільної групи встановили, що вогонь вівся з напрямку окупованої Пантелеймонівки. При цьому окупанти застосували міномети 82-го калібру.

Дві ворожі міни розірвалися всього лише в метрі від патрульного автомобіля. Як наслідок, постраждали двоє поліцейських, а також пошкоджено службове авто. Відомо, що обоє працівників отримали акуботравму та наразі знаходяться в одному зі шпиталів Донеччини.

Окрім того, ще одна міна впала на подвір’я місцевого жителя, в результаті зруйновано господарську будівлю. Власник будинку розповів військовим, що обстріл стався пізно ввечері. Також він зазначив, що бойовики обстрілюють населений пункт, переважно в пізню добу».


"ОБКОМ"

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01 Июля 2019 16:34

 

 

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