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ДБР пояснило свій «наїзд» на телеканал «Прямий»
Державне бюро розслідувань поспішає довести новій владі свою корисність.
ДБР сьогодні повідомило у Facebook:
«У зв’язку зі значним суспільним резонансом повідомляємо наступне.
Державним бюро розслідувань сьогодні проводяться слідчі дії в рамках досудового розслідування кримінального провадження щодо купівлі-продажу телеканалу «Прямий».
Їх конкретизація наразі неможлива, зважаючи на таємницю досудового розслідування.
Наголошуємо, що всі слідчі дії в кримінальному провадженні проводяться виключно в межах чинного законодавства» (кінець цитати).
Раніше сьогодні телеканал «Прямий» звернувся до директора ДБР Романа Труби з проханням пояснити мету візиту слідчих відомства до телеканалу.
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