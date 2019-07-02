Доба ООС: двоє наших військових загинули, ще двох поранено Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні станом на 07:00 2 липня говориться: «1 липня збройні формування Російської Федерації 25 разів порушили режим припинення вогню. З них 13 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 15 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил: п’ять разів поблизу ВОДЯНОГО – з гранатометів різних систем, озброєння БМП, снайперського вогню та стрілецької зброї; тричі поряд АВДІЇВКИ – з мінометів калібру 120 мм; неподалік МАР'ЇНКИ – з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем; три рази в районі населеного пункту НОВОСЕЛІВКА ДРУГА – з мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння БМП та автоматичних гранатометів; околиці ЛЕБЕДИНСЬКОГО – зі 120 мм міномету; неподалік ОПИТНОГО – з великокаліберного кулемету; поряд ПІСОК – з підствольного гранатомету; В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні 10 разів: поблизу НОВООЛЕКСАНДРІВКИ – з міномету калібру 120 мм; три рази неподалік НОВОЛУГАНСЬКОГО – з мінометів калібру 120 та 82 мм, автоматичних гранатометів; район населеного пункту ЗАЙЦЕВЕ – з міномету калібру 82 мм та автоматичного гранатомету; двічі поряд ЛУГАНСЬКОГО – з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї; неподалік НОВОТОШКІВСЬКОГО – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї; околиці КРИМСЬКОГО – з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї; поряд населеного пункту НОВГОРОДСЬКЕ - з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї; В результаті ворожих обстрілів два українських військовослужбовця загинуло, ще двоє - отримали поранення. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям. За даними розвідки 1 липня трьох окупантів знищено, та ще п'ятьох поранено. Від початку поточної доби ворог два рази обстріляв позиції Об'єднаних сил. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» позиції наших захисників були обстріляні 1 раз: поблизу ЛЕБЕДИНСЬКОГО – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників: поряд населеного пункту НОВОЛУГАНСЬКЕ – з міномету калібру 82 мм. Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню».

"ОБКОМ" Версия для печати 02 Июля 2019 07:59 Опубликовать Tweet





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