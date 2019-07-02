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Доба ООС: двоє наших військових загинули, ще двох поранено
Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.
У зведенні станом на 07:00 2 липня говориться:
«1 липня збройні формування Російської Федерації 25 разів порушили режим припинення вогню. З них 13 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 15 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
п’ять разів поблизу ВОДЯНОГО – з гранатометів різних систем, озброєння БМП, снайперського вогню та стрілецької зброї;
тричі поряд АВДІЇВКИ – з мінометів калібру 120 мм;
неподалік МАР'ЇНКИ – з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем;
три рази в районі населеного пункту НОВОСЕЛІВКА ДРУГА – з мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння БМП та автоматичних гранатометів;
околиці ЛЕБЕДИНСЬКОГО – зі 120 мм міномету;
неподалік ОПИТНОГО – з великокаліберного кулемету;
поряд ПІСОК – з підствольного гранатомету;
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні 10 разів:
поблизу НОВООЛЕКСАНДРІВКИ – з міномету калібру 120 мм;
три рази неподалік НОВОЛУГАНСЬКОГО – з мінометів калібру 120 та 82 мм, автоматичних гранатометів;
район населеного пункту ЗАЙЦЕВЕ – з міномету калібру 82 мм та автоматичного гранатомету;
двічі поряд ЛУГАНСЬКОГО – з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
неподалік НОВОТОШКІВСЬКОГО – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
околиці КРИМСЬКОГО – з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
поряд населеного пункту НОВГОРОДСЬКЕ - з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
В результаті ворожих обстрілів два українських військовослужбовця загинуло, ще двоє - отримали поранення.
На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям. За даними розвідки 1 липня трьох окупантів знищено, та ще п'ятьох поранено.
Від початку поточної доби ворог два рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» позиції наших захисників були обстріляні 1 раз:
поблизу ЛЕБЕДИНСЬКОГО – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників:
поряд населеного пункту НОВОЛУГАНСЬКЕ – з міномету калібру 82 мм.
Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню».
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