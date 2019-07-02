Зеленський прибув до Канади

Генпрокурор Луценко каже, що 31 травня врятував ціле місто. На яку нагороду він, на Вашу думку, за цей вчинок заслуговує? Запрошення на чергове засідання РНБО України (1) Обрання членом РНБО врятованого їм міста (8) Дострокового присудження звання Генпрокурор-лейтенанта (7) Повного зібрання підручників юридичного вишу (27) Червоного диплома юриста з золотими літерами (4) Медалі «Рятівник Третього Тисячоліття» (59) Урочистого рукостискання від Зеленського (20) Введите, пожалуйста, цифры с рисунка: АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ