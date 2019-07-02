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Зеленський прибув до Канади
Про це повідомили в ОПУ.
2 липня у Зеленського «заплановано зустрічі з міністром закордонних справ Христею Фріланд, прем’єр-міністром Джастіном Трюдо, спеціальним представником США Куртом Волкером, єврокомісаром Ельжбетою Беньковською, керівництвом Світового конгресу українців та Конгресу українців Канади, участь у церемонії вшанування пам’яті жертв голодомору, а також інших заходах», - зазначено в повідомленні на сторінці ОПУ у Facebook у вівторок вранці.
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