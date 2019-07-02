Окружний адмінсуд Києва задовольнив Коломойського: «Укренерго» заявляє про загрозу новому ринку електроенергії

Окружний адміністративний суд Києва 1 липня призупинив дію постанови НКРЕКП від 7 червня 2019 року, якими були встановлені тарифи для НЕК «Укренерго» на передачу електроенергії та послуги диспетчерського управління на друге півріччя.

Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

За інформацією прес-служби, рішення увалене для забезпечення адміністративного позову АТ «Нікопольський завод феросплавів» (який входить до групи «Приват» І. Коломойського).

Як зазначив керівник НЕК «Укренерго» Всеволод Ковальчук, «рішення Окружного адміністративного суду Києва призведе до колапсу нового ринку електричної енергії. Оскільки призупинені постанови Регулятора були прийняті саме для забезпечення нових алгоритмів роботи ринку.

Чому? Раніше в нашому тарифі втрати електроенергії в магістральних мережах при передачі не були враховані. Вони покривалися за рахунок ДП «Енергоринок», яке більше не здійснює свою діяльність в новій моделі ринку.

Через «Енергоринок» сплачувалися також і компенсації виробникам електроенергії, які працюють за гарантованим зеленим тарифом (ВЕС, СЕС та інші ВДЕ).

Крім того, через наш тариф покривається вартість допоміжних послуг, які надають генеруючи компанії ОЕС України для забезпечення необхідного рівня резервів.

Саме для того, щоб забезпечити функціонування нової моделі ринку, до складу тарифів на передачу і диспетчеризацію НЕК «Укренерго» Регулятор і включив зазначені витрати, фактично переклавши відповідальність з ДП «Енергоринок» на системного оператора. Тому ці тарифи не впливають на розрахунок прогнозної вартості електроенергії.

Незастосування цих тарифів унеможливлює оплату електроенергії, яка втрачається в магістральних мережах, компенсацію виробникам, які працюють по «зеленим» тарифам, а також здійснення плати допоміжних послуг, тобто підтримки резервів в ОЕС України. А значить унеможливлює функціонування нової моделі ринку», - підкреслив Ковальчук.