ЦВК зареєструвала Клюєва

У вівторок, 2 липня, Центральна виборча комісія (ЦВК) зареєструвала екс-главу Адміністрації президента часів Януковича Андрія Клюєва кандидатом на вибори у Верховну Раду.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

30 червня Верховний Cуд України зобов'язав Центральну виборчу комісію повторно розглянути документи Клюєва.

До цього екс-главі Адміністрації президента часів Януковича було відмовлено у реєстрації кандидатом через те, що до вимог законодавства він не проживав на території України з 2014 року. Натомість його адвокат у суді довів, що Клюєв постійно проживав в окупованому Донецьку.

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