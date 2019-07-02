Шарія теж зареєстровано кандидатом на виборах до ВР

Центральна виборча комісія (ЦВК) ухвалила рішення про реєстрацію кандидатом у народні депутати на позачергових виборах до Верховної Ради блогера Анатолія Шарія, який був №1 у виборчому списку політсили «Партія Шарія».

Таке рішення ЦВК ухвалила на засіданні у вівторок більшістю голосів у виконання постанови Верховного Суду від 30 червня за заявою політсили «Партія Шарія».

Крім того, ЦВК більшістю голосів ухвалила рішення про реєстрацію кандидатом у народні депутати діджея, продюсера Євгена Євтухова (був під №5 у виборчому списку політсили «Партія Шарія» в загальнодержавному багатомандатному окрузі).

24 червня ЦВК відмовила Шарію в реєстрації кандидатом у народні депутати на виборах до Верховної Ради.