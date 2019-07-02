ЦВК про реєстрацію Клюєва і Шарія: «Суд знищив всі наші докази»

У Центрвиборчкомі розповіли, чому зареєстрували колишнього керівника адміністрації Януковича та проросійського блогера-втікача.

Про це йдеться у повідомленні відділу взаємодії із ЗМІ секретаріату ЦВК:

«Як зазначила під час засідання секретар Комісії Наталія Бернацька, рішення ЦВК щодо відмов у реєстрації Клюєва А.П. та Шарія А.А. були ухвалені у зв'язку з тим, що зазначені особи не підтвердили своє проживання в Україні протягом останніх п’яти років на день проведення позачергових виборів народних депутатів України.

Проте, за її словами, Верховний Суд вважає, що ЦВК повинна обгрунтовувати свою позицію щодо відмови лише на підставі офіційних документів.

«Ми так і вчинили. Щодо пана Клюєва звернулися до відповідних державних органів, а до деяких і неодноразово, щоб підтвердити факт його проживання або не проживання на території України протягом останніх п'яти років. Дехто відповів, що не має такої інформації, дехто – що це взагалі не їх компетенція. Але Генеральна прокуратура надала нам обгрунтовану відповідь з приводу того, що в межах кримінального провадження, яке вона проводить, у слідчих є інформація, що пан Клюєв останні п'ять років перебуває поза межами України. Щодо пана Шарія, то ЦВК навіть надавала у судових засіданнях протокол наради в ОБСЄ, де виступала його дружина та заявляла, що їх родина вже сім років не проживає на території України», – констатувала Наталія Бернацька.

Проте Шостий апеляційний адміністративний суд зобов’язав Комісію зареєструвати цих двох осіб. А Верховний Суд – розглянути ці питання повторно. Але, як зазначила секретар Комісії, в своїх рішеннях він повністю знищив всі ті докази, які використовувала ЦВК під час обгрунтування своїх постанов про відмову. Лист Генпрокуратури, на думку суддів, – це не доказ. Протокол наради в ОБСЄ – теж.

«Ми усвідомлюємо, що для нас у пріоритеті має бути право кожного громадянина України обрати нову владу і таким чином скористатися своїм ключовим правом – виборчим. Але як ми можемо це здійснити, коли маємо такі рішення судів. По суті Верховний Суд у цих справах поставив крапку, знищивши всі наші докази. Ми не маємо жодного іншого виходу, діючи в межах чинного законодавства і з тими судовими рішеннями, які є, ніж реєструвати зазначених кандидатів», – наголосила Наталія Бернацька».