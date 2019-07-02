На засіданні ТКГ у Мінську підтвердили необхідність «хлібного перемир'я»

На засіданні Тристоронньої контактної групи по Донбасу в Мінську продовжили обговорювати укладання «хлібного перемир'я» і підтвердили його необхідність.

Про це повідомив спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік, передає РБК-Україна з посиланням на «Белта».

Він нагадав, що 26 червня почалося розведення сил і засобів у Станиці Луганській.

«На минулому тижні ми стали свідками процесу розведення сил і засобів в районі Станиці Луганської. Він став довгоочікуваним і дійсно важливим кроком. Він явно доводить, що при наявності бажання досягнуті домовленості можна швидко втілити в життя. Це вселяє надію і оптимізм для нашої подальшої роботи», - сказав Сайдік.

Сьогодні на переговорах у Мінську в робочій групі з безпеки ключовою темою було розведення сил і засобів в районі Станиці Луганської.

«Що стосується так званого хлібного перемир'я, сторони підтвердили його необхідність і погодилися продовжити обговорення цього питання на наступному засіданні», - поінформував Сайдік.

Економічна робоча група сьогодні приділила особливу увагу питанням водопостачання по обидві сторони від лінії зіткнення і, зокрема, фінансового стану на підприємстві «Вода Донбасу». Гуманітарна підгрупа продовжила дискусію з питань обміну утримуваними.

Наступне засідання тристоронньої контактної групи відбудеться в Мінську 17 липня.