 

02 июля

20:29

На засіданні ТКГ у Мінську підтвердили необхідність «хлібного перемир'я»

18:04

Парубій скасував запрошення ПАРЄ на парламентські вибори

17:21

ЦВК про реєстрацію Клюєва і Шарія: «Суд знищив всі наші докази»

14:29

Шарія теж зареєстровано кандидатом на виборах до ВР

13:56

ЦВК зареєструвала Клюєва

13:43

Окружний адмінсуд Києва задовольнив Коломойського: «Укренерго» заявляє про загрозу новому ринку електроенергії

11:34

Біля Донецька поранено двох медиків-волонтерів

09:25

Екс-співробітники телеканалу ZIK звернулися до Зеленського з приводу «повзучій окупації» українського медіапростору Росією

08:55

Зеленський прибув до Канади

07:59

Доба ООС: двоє наших військових загинули, ще двох поранено

01 июля

19:39

ДБР пояснило свій «наїзд» на телеканал «Прямий»

19:06

Верховний Cуд зобов'язав ЦВК не зареєструвати Клюєва, а лише повторно розглянути документи Клюєва

16:34

Окупанти обстріляли Верхньоторецьке: постраждали двоє поліцейських

16:25

Помер військовий медик, поранений сьогодні бойовиками

14:53

Клімкін пішов у «політичну відпустку»

14:34

Зеленський просить прем’єр-міністра покарати Клімкіна

13:08

Окупанти обстріляли автомобіль з військовими медиками: є загиблий і поранені

12:50

Комітет Ради зняв з порядку денного постанову про звільнення Клімкіна

12:00

Глава офісу Зеленського про майбутнього голову Одеської ОДА: «Це якийсь колега Володимира Олександровича»

11:20

Комітет Ради одноголосно рекомендував призупинити роботу української делегації у ПАРЄ

10:43

Відбулися перші торги на новому ринку електроенергії

10:04

Відсьогодні посилки з-за кордону вартістю понад 100 євро обкладаються митом і ПДВ

08:16

Партію Саакашвілі додали у бюлетень для голосування без жеребкування

07:35

Дoбa ООС: жодних втрат

30 июня

10:57

ЦВК зареєструвала кандидатів від Саакашвілі та скасувала реєстрацію кандидата від Вакарчука

08:58

Гриценко розповів, як все заплутано у стосунках його родини з родиною Разумкових

08:39

ЦВК перевіряє наявність у кандидата від «Слуги народу» ізраїльського громадянства

08:17

Доба ООС: постраждали двоє наших військових, знищено двох окупантів

29 июня

14:32

До звільненого напередодні з полону дезертира вночі прийшла СБУ

08:41

Верховний Суд дозволив кандидатам від Саакашвілі реєструватися у ЦВК

На засіданні ТКГ у Мінську підтвердили необхідність «хлібного перемир'я»

На засіданні Тристоронньої контактної групи по Донбасу в Мінську продовжили обговорювати укладання «хлібного перемир'я» і підтвердили його необхідність.


Про це повідомив спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік, передає РБК-Україна з посиланням на «Белта».

Він нагадав, що 26 червня почалося розведення сил і засобів у Станиці Луганській.

«На минулому тижні ми стали свідками процесу розведення сил і засобів в районі Станиці Луганської. Він став довгоочікуваним і дійсно важливим кроком. Він явно доводить, що при наявності бажання досягнуті домовленості можна швидко втілити в життя. Це вселяє надію і оптимізм для нашої подальшої роботи», - сказав Сайдік.

Сьогодні на переговорах у Мінську в робочій групі з безпеки ключовою темою було розведення сил і засобів в районі Станиці Луганської.

«Що стосується так званого хлібного перемир'я, сторони підтвердили його необхідність і погодилися продовжити обговорення цього питання на наступному засіданні», - поінформував Сайдік.

Економічна робоча група сьогодні приділила особливу увагу питанням водопостачання по обидві сторони від лінії зіткнення і, зокрема, фінансового стану на підприємстві «Вода Донбасу». Гуманітарна підгрупа продовжила дискусію з питань обміну утримуваними.

Наступне засідання тристоронньої контактної групи відбудеться в Мінську 17 липня.


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

02 Июля 2019 20:29

 

 

Генпрокурор Луценко каже, що 31 травня врятував ціле місто. На яку нагороду він, на Вашу думку, за цей вчинок заслуговує?

Запрошення на чергове засідання РНБО України (1)

Обрання членом РНБО врятованого їм міста (8)

Дострокового присудження звання Генпрокурор-лейтенанта (7)

Повного зібрання підручників юридичного вишу (28)

Червоного диплома юриста з золотими літерами (4)

Медалі «Рятівник Третього Тисячоліття» (59)

Урочистого рукостискання від Зеленського (20)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 