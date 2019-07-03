 

03 июля

07:54

«Неймовірні речі відбуваються»: Аваков надіслав до ЦВК листа щодо реєстрації Клюєва (документ)

07:17

Доба ООС: постраждав один український військовий

02 июля

20:29

На засіданні ТКГ у Мінську підтвердили необхідність «хлібного перемир'я»

18:04

Парубій скасував запрошення ПАРЄ на парламентські вибори

17:21

ЦВК про реєстрацію Клюєва і Шарія: «Суд знищив всі наші докази»

14:29

Шарія теж зареєстровано кандидатом на виборах до ВР

13:56

ЦВК зареєструвала Клюєва

13:43

Окружний адмінсуд Києва задовольнив Коломойського: «Укренерго» заявляє про загрозу новому ринку електроенергії

11:34

Біля Донецька поранено двох медиків-волонтерів

09:25

Екс-співробітники телеканалу ZIK звернулися до Зеленського з приводу «повзучій окупації» українського медіапростору Росією

08:55

Зеленський прибув до Канади

07:59

Доба ООС: двоє наших військових загинули, ще двох поранено

01 июля

19:39

ДБР пояснило свій «наїзд» на телеканал «Прямий»

19:06

Верховний Cуд зобов'язав ЦВК не зареєструвати Клюєва, а лише повторно розглянути документи Клюєва

16:34

Окупанти обстріляли Верхньоторецьке: постраждали двоє поліцейських

16:25

Помер військовий медик, поранений сьогодні бойовиками

14:53

Клімкін пішов у «політичну відпустку»

14:34

Зеленський просить прем’єр-міністра покарати Клімкіна

13:08

Окупанти обстріляли автомобіль з військовими медиками: є загиблий і поранені

12:50

Комітет Ради зняв з порядку денного постанову про звільнення Клімкіна

12:00

Глава офісу Зеленського про майбутнього голову Одеської ОДА: «Це якийсь колега Володимира Олександровича»

11:20

Комітет Ради одноголосно рекомендував призупинити роботу української делегації у ПАРЄ

10:43

Відбулися перші торги на новому ринку електроенергії

10:04

Відсьогодні посилки з-за кордону вартістю понад 100 євро обкладаються митом і ПДВ

08:16

Партію Саакашвілі додали у бюлетень для голосування без жеребкування

07:35

Дoбa ООС: жодних втрат

30 июня

10:57

ЦВК зареєструвала кандидатів від Саакашвілі та скасувала реєстрацію кандидата від Вакарчука

08:58

Гриценко розповів, як все заплутано у стосунках його родини з родиною Разумкових

08:39

ЦВК перевіряє наявність у кандидата від «Слуги народу» ізраїльського громадянства

08:17

Доба ООС: постраждали двоє наших військових, знищено двох окупантів

Доба ООС: постраждав один український військовий

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.


У зведенні станом на 07:00 3 липня говориться:

«2 липня збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню. З них 8 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 7 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

поблизу ЛЕБЕДИНСЬКОГО – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

двічі поряд МАР'ЇНКИ – з мінометів калібру 82 мм, автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;

два рази неподалік НОВОТРОЇЦЬКОГО – зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберного кулемету;

в районі населеного пункту КРАСНОГОРІВКА – з великокаліберних кулеметів;

околиці ШИРОКИНОГО – з ручного протитанкового гранатомету.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні 6 разів:

п'ять разів поблизу НОВОЛУГАНСЬКОГО – з мінометів калібру 82 мм, станкового протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;

неподалік БОЛОТНОГО – з мінометів калібру 82 мм;

В результаті ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав бойове травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки 2 липня одного окупанта знищено та двох поранено.

Від початку поточної доби ворожих обстрілів позиції Об'єднаних сил не зафіксовано.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню».


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

03 Июля 2019 07:17

 

 

Генпрокурор Луценко каже, що 31 травня врятував ціле місто. На яку нагороду він, на Вашу думку, за цей вчинок заслуговує?

Запрошення на чергове засідання РНБО України (1)

Обрання членом РНБО врятованого їм міста (8)

Дострокового присудження звання Генпрокурор-лейтенанта (7)

Повного зібрання підручників юридичного вишу (28)

Червоного диплома юриста з золотими літерами (4)

Медалі «Рятівник Третього Тисячоліття» (59)

Урочистого рукостискання від Зеленського (20)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 