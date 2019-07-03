Доба ООС: постраждав один український військовий

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні станом на 07:00 3 липня говориться:

«2 липня збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню. З них 8 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 7 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

поблизу ЛЕБЕДИНСЬКОГО – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

двічі поряд МАР'ЇНКИ – з мінометів калібру 82 мм, автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;

два рази неподалік НОВОТРОЇЦЬКОГО – зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберного кулемету;

в районі населеного пункту КРАСНОГОРІВКА – з великокаліберних кулеметів;

околиці ШИРОКИНОГО – з ручного протитанкового гранатомету.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні 6 разів:

п'ять разів поблизу НОВОЛУГАНСЬКОГО – з мінометів калібру 82 мм, станкового протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;

неподалік БОЛОТНОГО – з мінометів калібру 82 мм;

В результаті ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав бойове травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки 2 липня одного окупанта знищено та двох поранено.

Від початку поточної доби ворожих обстрілів позиції Об'єднаних сил не зафіксовано.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню».