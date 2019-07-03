«Неймовірні речі відбуваються»: Аваков надіслав до ЦВК листа щодо реєстрації Клюєва (документ)

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив Центрвиборчком, що Клюєв з 2014 року не з’являвся в Україні.

Про це Аваков сьогодні написав у Facebook:

«Неймовірні речі відбуваються з балотуванням громадянина Клюєва в нардепи. Нерішучість і пасивність низки державних інституцій, парадоксальність прийнятих рішень - відверто дівує!

Після довгого робочого дня роботи української команди на чолі з Президентом Зеленським в Торонто - хоч в Україні вже настала ніч - провів селекторну нараду з підрозділами МВС України по ситуації, що склалася.

За результатами - направив до ЦВК лист. Сподіваюся, що він послужить підставою для прийняття ЦВК рішення про зняття з участі у виборах Андрія Клюєва.

Демократія - це не хаос маніпуляцій недосконалими процедурами. Будемо відстоювати закон і здоровий глузд!» - заявив А. Аваков.

Наводимо його лист до голови ЦВК Тетяни Сліпачук: